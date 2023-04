Napoli il rinnovo di Zielinski non è facile | un club di Premier su di lui

La volontà da parte delè quella di proporre unfino al 2026 (il contratto in essere scadrà nel 2025) se Osimhen dovesse decidere di restare anche il prossimo anno. Lo riporta oggi la ...Come raccontato da Calciomercato.it, ilpunta aldi Kim, ma l'entourage del coreano chiede un ingaggio raddoppiato rispetto a quello attuale, arrivando di fatto oltre i 5 milioni di ...Tra questi Tottenham e Manchester United (che con il City segue anche Kim del), squadre con ... per ilfino al 2027 che pone la società di via Aldo Rossi in una posizione di netta forza ...

Rinnovo per almeno un anno: la mossa del Napoli in caso di permanenza di Osimhen Tutto Napoli

La prossima estate sarà molto calda per Victor Osimhen, sul quale c'è l'interesse dei top club europei. A De Laurentiis dovrà arrivare una maxi offerta per pensare di portargli via il bomber nigeriano ...Il Milan se è ancora in corsa per un piazzamento fra le prime 4 in campionato e si giocherà la qualificazione alla finale di Champions League, deve tanto a Rafael Leao. L’attaccante portoghese, in par ...