(Di mercoledì 26 aprile 2023) Grande successo per l'esibizione di Bob Sinclair a. Il noto dj si è esibito alPartenopeo davanti a tantissima gente...

... 'Dica che libertà e democrazia sono valori antifascisti' Perché siil 25 aprile: cosa ... Il ministro Gennaro Sangiuliano era invece adove ha reso omaggio al monumento a Salvo D'......commissione Infrastrutture mobilità e Protezione civile del Comune ha proposto di spostare- ... da Kvaratskhelia, che sbuca dal tetto del bus nella notta di Capodichino econ i tifosi, ...Diego Armando Maradonalo scudetto del1989 - 90 DIEGO IL NAPOLETANO Certo, poi guardi all'effige, all'uomo che ha cambiato la storia di, non solo come squadra, e pensi che ...

Napoli, festeggia anche Bob Sinclaire: che show al Club Partenope! Calciomercato.com

La formazione di Sousa ha raggiunto una maturità mentale diversa ed il Maradona pieno e voglioso di festeggiare sarà solo uno stimolo ... C'è già un buon indirizzo per la prossima stagione. Il Napoli ..."Il piano per la partita tra Napoli e Salernitana Vogliamo realizzare un'area di divieto di accesso e di transito ai veicoli motorizzati per garantire ...