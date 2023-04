Napoli | Bagni | «Può rivincere lo scudetto anche senza Osimhen»

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Le parole di Salvatore, ex centrocampista del, sulle ambizioni del club azzurro per il futuro Salvatore, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato così del. LE PAROLE – «Non ci nascondiamo dietro un dito:è uno che fa la differenza in Europa, è evidente. Dovesse partire, la sostituzione sarà tutt’altro che semplice perché ha caratteristiche uniche. Ma viste le valutazioni altissime non si può escludere una cessione ed è possibile che ilvendaaltri giocatori come Lozano e Zielinski. Sicuramente qualcosa cambierà. Sono però convinto che si possa puntare al bis in campionato perché il gap con le altre non è solo di punti madi programmazione. Poi le altre big in questo momento sono alle prese con i ...

Salvatore, ex centrocampista campione d'Italia con ildi Maradona , alla Gazzetta dello Sport parla della squadra di oggi: "Non ci nascondiamo dietro un dito: Osimhen è uno che fa la differenza in ......

Bagni: “Napoli, puoi fare il bis anche senza big” Virgilio Sport

Salvatore Bagni, ex calciatore, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato a proposito del futuro del Napoli. “Osimhen è uno che fa la differenza in Europa, non ci nascondiamo. D ...E' uno degli ex azzurri più amati, Salvatore Bagni, centrocampista del primo scudetto e oggi operatore ed esperto di calcio internazionale.