Napoli | 40 anni fa la tragedia del Melarancio

"Sono trascorsi 40dal tremendo incidente che il 26 aprile 1983 strappò alla vita gli undici giovani studenti della scuola Nicolardi in via S. Giacomo dei Capri, nel quartiere partenopeo dell'Arenella – ricorda Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero –. La loro memoria è sempre viva nell'area collinare della Città, così come non si è mai spenta nei cuori di tutti la tristezza per quelle vite prematuramente spezzate". "Una strada e una lapide nell'area collinare della città – continua Capodanno – sono poste a memoria imperitura di quell'immaneche vide vittime innocenti di un errore umano gli "undici fiori del" ".