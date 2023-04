Musicultura | i 16 finalisti dell’edizione 2023 | in concerto a Recanati

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Annunciati i 16diche si esibiranno il 4 e il 5 maggio in anteprima nazionale aannuncia oggi i nomi dei 16della XXXIV edizione del Concorso che dal 1990 scopre, premia e valorizza giovani artisti in grado di contribuire all’evoluzione stilistica e al ricambio generazionale della canzone italiana di qualità. Ecco i loro nomi, con le città di provenienza e i titoli delle rispettive canzoni, delle quali sono tutti autori o autrici: Lamante, Schio (Vicenza) – L’ultimo piano; Zic, Firenze – Futuro stupendo; Lilo, Busto Arsizio (Varese) – Gospel 121; Santamarea, Palermo –Santamarea; cecilia, Pisa – Lacrime di piombo da tenere con le mani; Caponetti, Osimo (Ancona) – Maionese; Ilaria Argiolas, Roma – Vorrei guaritte io; Michele ...

La presentazione ufficiale dei 16di2023 avverrà in anteprima nazionale il 4 e il 5 maggio a Recanati, cittadina che vide nascere il Festival nel 1990, con Fabrizio De André e ...La presentazione ufficiale dei 16di2023 avverrà in anteprima nazionale il 4 e il 5 maggio a Recanati , nella suggestiva cornice della città leopardiana che vide nascere il ...La presentazione ufficiale dei 16di2023 avverrà in anteprima nazionale il 4 e il 5 maggio a Recanati, nella suggestiva cornice della città leopardiana che vide nascere il ...

Musicultura annuncia i 16 finalisti della 34/a edizione Agenzia ANSA

Musicultura ha annunciato i nomi dei 16 finalisti della 34/a edizione del Concorso che dal 1990 "scopre, premia e valorizza giovani artisti in grado di contribuire all'evoluzione stilistica e al ricam ...I due marchigiani si esibiranno al Persiani di Recanati il 4 e 5 maggio: ospiti delle serate Mario Venuti e Dente ...