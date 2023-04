Mountain bike Cogliate | piazzamenti di prestigio all’Asso Bike

(Di mercoledì 26 aprile 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colordi rilievo per la Mtb: i ragazzi dellase, nella giornata di lunedì 24 aprile, sono riusciti a ottenere ottimi risultati, condi rilievo con i ragazzi della categoria Giovanissimi. Mtb, buonial circuito AssoAltra prova molto importante per i ragazzi della società ciclistica Mtb, ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ...

... solidarietà e un'occasione per scoprire la pineta di San Vitale attraverso il Nordic Walking accompagnati dagli istruttori Gabriele Vichi e Donatella Dolcini, lacon Lorenzo Zangheri e ...... poi a suo padre, collezionista di esemplari storici dell'iconico scooter Piaggio, che per troppo tempo era rimasta ferma sotto la polvere, in garage; accanto allausata per il downhill,...Mobilitazione di soccorsi, questo pomeriggio nella zona sovrastante Castelvittorio, per una donna di 60 anni che, mentre stava viaggiando su una, è caduta da un muro facendo un volo di circa 3 o 4 metri. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 con l'automedica, la Croce Azzurra di Vallecrosia e i Vigili del Fuoco. Non ...

FINALE OUTDOOR PORTA LA COPPA DEL MONDO AGLI AMATORI, 3 GIORNI PER GLI AMANTI DI ENDURO E MARATHON PIANETAMOUNTAINBIKE.IT

La rassegna iridata si è svolta in Argentina. Piazza d'onore nella categoria Master 35-39 Savona. Nello scorso fine settimana si sono svolti i Campionati del mondo Master di mountain-bike, specialità ...Sono stati oltre 150 i piccoli bikers che hanno colorato e acceso la pista di go kart a La Scaglia per il trofeo Il Pirata – memorial Paolo Casadio, che si è svolto sabato sotto l’egida de ...