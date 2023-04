Motomondiale | Gp Spagna Quartararo ' Possiamo puntare alla vittoria'

"Bello tornare sul podio ma c'è ancora da lavorare" JEREZ DE LA FRONTERA () - "E' stato grandioso tornare sul podio ma c'è ancora da lavorare". Dopo il terzo posto di Austin, Fabio Quartararo guarda con fiducia al weekend di Jerez, pista dove lo scorso anno chiuse ...In una nota, la Honda ha fatto sapere che lo spagnolo salterà anche il Gran Premio di, in programma questo fine settimana a Jerez , quarto round del campionato del. LA NOTA - "...Iker Lecuona del Team HRC nel WorldSBK sostituirà Marc Marquez per il prossimo Gran Premio di" "Ieri abbiamo fatto un'altra TAC ed è stato confermato che, nonostante l'infortunio stia ...

MotoGP, GP Spagna, Jerez: gli orari in tv su Sky, TV8 e NOW GPOne.com

Il motomondiale torna in Europa ed entra nel vivo della sua stagione: si ritorna nella torrente Jerez de la Frontera, sede storica del GP Spagna MotoGP. La ...'Bello tornare sul podio ma c'è ancora da lavorare' JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'E' stato grandioso tornare sul podio ma c'è ...