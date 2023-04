MotoGP | Massimo Rivola | “Oggi non siamo da Mondiale | ma Aprilia ha un futuro d’oro all’orizzonte”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Per la prima volta da quando è nata lasi è presentata al via di una stagione come una potenziale pretendente al titolo. Non avrebbe potuto essere altrimenti, alla luce del brillante 2022, durante il quale la Casa di Noale ha ottenuto la prima vittoria della sua storia nella classe regina ed è rimasta a lungo in corsa per l’Iride grazie al sorprendente Aleix Espargarò. Inoltre, Maverick Viñales si è progressivamente adattato allo stile di guida richiesto dalla RS-GP, ottenendo piazzamenti di grido. Il 2023 non è cominciato male, anzi. Proprio Viñales si è classificato secondo a Portimao, punzecchiando Francesco Bagnaia. Successivamente però, le due gare americane non hanno portato in dote grandi risultati. Vero che Top Gun si è attestato in quarta posizione ad Austin, ma si è trattato di un traguardo raggiunto in maniera opportunistica, ...