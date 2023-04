MotoGP | GP Spagna 2023 | numeri | statistiche | curiosità Valentino Rossi ‘fuera de categoría’ a Jerez de la Frontera!

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Dopo aver girovagato per le Americhe, il Motomondiale torna in Europa, apprestandosi peraltro a onorare una delle proprie istituzioni. Il fine settimana del 28-30 aprile sarà infatti quello del Gran Premio di, uno dei più replicati nella storia del campionato iridato. La gara è mancata all’appello solo sette volte, ma si corre ininterrottamente da più di sessant’anni, in quanto non ha mai segnato il passo dal 1961 in poi, seppur cambiando più volte il proprio palcoscenico. In principio si gareggiava nel famigerato Circuito del Montjuic, ricavato all’interno dell’omonimo parco della città di Barcellona. Sul finire degli anni ’60 è cominciata un’alternanza con Jarama. Tale autodromo, situato nei pressi di Madrid, è poi diventato teatro esclusivo dell’appuntamento dalla seconda metà degli anni ‘70. Dopodiché, dalla fine degli anni ’80, il Gran Premio di ...

Salto in avanti anche per Marini, dall'11° al 6° posto grazie al primo podio della carriera in. Ecco la classifica piloti completa, L'ORDINE DI ARRIVO AD AUSTIN 1) MARCO BEZZECCHI (...... Enea Bastianini è pronto a volare in. Giovedì si sottoporrà alla visita medica per ... Mi dovrò riadattare alle velocità della, la parte critica sarà la gestione della gara e tenere il ......domani a un ulteriore controllo prima di presentarsi davanti alla commissione medica della. ... Perché su Marc Marquez ormai si dice tutto e il contrario di tutto: sarà inper il GP di ...

MotoGP Gp Jerez Mooney VR46 - Luca Marini dopo aver chiuso il Gp delle Americhe in seconda posizione è carico per il prossimo appuntamento del Motomondiale 2023, il Gran Premio di Spagna. Al Circuito ...Comincia ufficialmente questo weekend il lungo tour de force europeo del Motomondiale, che si concluderà solo a settembre in quel di Misano prima della trasferta asiatica di fine anno. Il circuito “An ...