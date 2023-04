MotoGP | Enea Bastianini | “Partirò per Jerez | anche se non sono al 100% Sarei contento di una top10”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Dopo aver saltato di fatto i primi tre Gran Premi della stagione,è ormai pronto a tornare in pista questo weekend ade la Frontera per affrontare il quarto round del Mondiale2023. Il romagnolo della Ducati Factory aveva infatti rimediato la frattura della scapola destra in seguito alla caduta (provocata dalla scivolata di Luca Marini) nella Sprint di Portimao. “Le ultime indicazionistate buone, l’ultimo test di Misano è stato molto più positivo rispetto a quello pre-Austin. Non ho tentennato,perse nonal cento per cento. Non riesco a stare a casa, ho voglia di correre. Proverò a portare a casa qualche punticino“, dichiara il campione del mondo Moto2 del 2020 ai microfoni ...

MotoGP, Enea Bastianini pronto al rientro: "Posso giocarmi il titolo" Corse di Moto

Dopo aver saltato di fatto i primi tre Gran Premi della stagione, Enea Bastianini è ormai pronto a tornare in pista questo weekend a Jerez de la Frontera per affrontare il quarto round del Mondiale Mo ..."Dieci giri a Misano a bordo della Panigale V4S per capire le mie condizioni. Dopo settimane di riposo e riabilitazione mi sento pronto a tornare in pista. Volerò a Jerez per il check finale dei medic ...