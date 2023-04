(Di mercoledì 26 aprile 2023) Milano, 26 apr. (Adnkronos) - Per sfuggire ad undi nascondere in bocca delle dosi di, ma viene bloccato e. E' quanto accaduto nella mattinata di sabato 22 aprile, a. Ad eseguire l'arresto un equipaggio dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico-squadra volanti della questura, nell'ambito dei dispositivi di vigilanza prevenzione edel territorio. L'uomo, un cittadino iracheno di 60 anni conosciuto alle forze dell'ordine in quanto di solito dedito all'attività di spaccio di stupefacenti, è stato notato nei pressi dell'Esselunga di via Buonarroti; alla vista degli agenti, si è dato alla fuga, ma è stato bloccato e gli è stato impedito di deglutire un involucro di plastica contenente 5 grammi diche aveva ...

Monza: fermato per controllo tenta di ingoiare eroina, 60enne arrestato Civonline

Milano, 26 apr. (Adnkronos) – Per sfuggire ad un controllo tenta di nascondere in bocca delle dosi di eroina, ma viene bloccato e arrestato. E' quanto accaduto nella mattinata di sabato 22 aprile, a M ...