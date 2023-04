Montervino | ' Noi abbiamo messo la prima pietra | ma lo scudetto l' ha vinto questa squadra meravigliosa di Spalletti

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Francesco, ex azzurro e ds del Casarano, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, condotto da Dario Sarnataro, in onda su Radio Marte: «Loè anche un po’ dei pionieri del Napoli di De Laurentiis? Diventa sbagliato dire così’, a me piace solo dire chefatto parte delle persone che hannoladel Napoli di De Laurentiis, che è oggi diventato un palazzo reale meraviglioso. Mi piace più pensare checreato di nuovo l’amore tra lae la gente, ci siamo fatti volere bene, ma loè solo diche ha chiuso un cerchio fantastico. Noi facciamo parte dell’era De Laurentiis ma il merito di questo trionfo è solo dei ragazzi ...

... la competenza tecnica dei vari Mister che si avvicendano in studio, Francesco, Genny ... in tutti gli Stadi d'Italia, le emozioni del Napoli, che perè"Energia azzurra". Cosa l'ha ...Eravamo in quattro, io, Montesanto,ed Esposito e il campionato era già in corso. Ventura voleva spiegare delle cose, manon avevamo neanche un pallone, Montesanto prese un pallone ...... la competenza tecnica dei vari Mister che si avvicendano in studio, Francesco, Genny ... in tutti gli Stadi d'Italia, le emozioni del Napoli, che perè"Energia azzurra". Cosa l'ha ...

Montervino: "Scudetto merito solo di questa squadra, noi abbiamo ... CalcioNapoli24

Francesco Montervino, ex azzurro e ds del Casarano, è intervenuto ai microfoni di 'Marte Sport Live', in onda su Radio Marte: "Lo scudetto è anche un po’ ...Francesco Montervino, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live.