Monte Rosa | cadono in un crepaccio sul ghiacciaio del Lys | salvati due scialpinisti Il video dei soccorsi

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Duesono stati tratti in salvo dopo essere caduti in unsul. Si tratta di due francesi di 32 e 48 anni. L’incidente si è verificato suldel Lys, a quota 3700 metri circa. I due sono caduti per una decina di metri e uno è rimasto incastrato nel ghiaccio. Le condizioni di entrambi sembrano buone, solo uno dei due presenta uno stato di ipotermia. Sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Parini di Aosta. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano, sia in elicottero sia con due tecnici via terra. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

26 aprile 2023Due scialpinisti sono stati tratti in salvo dopo essere caduti in un crepaccio sul. Si tratta di due francesi di 32 e 48 anni. L'incidente si è verificato sul ghiacciaio del Lys, a quota 3.700 metri circa. I due sono caduti per una decina di metri e uno è rimasto ...

