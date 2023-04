Montagna | uscita dalla grotta la speleologa colpita da scarica di sassi in Val Alta

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Milano, 26 apr. (Adnkronos) - Èpoco prima delle due di stanotte lache ieri pomeriggio era statada unadinella“Abisso Primeros”, in località Val, tra Duno e Cassano Valcuvia in provincia di Varese. Illese le altre tre persone che erano con lei. I tecnici della IX Delegazione speleologica del Cnsas lombardo - una trentina, provenienti da tutta la regione - si sono portati nei pressi dell'ingresso allae hanno cominciato a predisporre il centro operativo e ad allestire la linea telefonica, per garantire la comunicazione tra l'esterno e l'interno. Erano presenti anche i tecnici di soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana, Stazione di Varese. ...

... di rappresaglie ed eccidi nazifascisti nei borghi die nelle pianure, oltre 10 mila gli ... Il giorno della Liberazione deve far riflettere sull'del popolo italiano dalla dittatura. ...Guadagna così l', varcando un enorme portone. Si trova ora dalle parti della stazione e, ... Sta a casa qualche giorno, poi capisce che l'unica via di salvezza è salire in. È Enzo Rossi ...Poi nel 2015 Terre spezzate ha lanciato il Larp (gioco di ruolo dal vivo) Ribelli della... produzione slovena, recupera la dimensione ideologica; Orange shall overcome, recente...

Montagna: uscita dalla grotta la speleologa colpita da scarica di ... Il Tirreno

Il G.E.V. (Gruppo escursionisti del Velino), annessi alla F.I.E., ha ospitato un gruppo di trekking F.I.E. di Siena ...Gli appassionati di sport invernali possono riporre sci, snowboard e slitte in cantina in attesa della stagione estive o dell'autunno prossimo. Il passo Pennese è chiuso per motivi di sicurezza ...