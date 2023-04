Mondiali Maschili di Pugilato | gli Azzurri in gara dal 1 maggio

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Dopo la rassegna iridata femminile in cui Irma Testa è entrata nella storia con la vittoria del titolo (leggi qui), stanno per aprirsi idi. Glisaliranno sul ring dal 1e lotteranno per un posto sul podio. Le finali si svolgeranno nel week end del 13 e 14, mentre già il 30 aprile ci sarà la cerimonia d’apertura a Tashkent in Uzbekistan. Saranno sei i pugili italiani in: Alessio Camiolo (51 kg), Michele Baldassi (57 kg), Francesco Iozia (60 kg), Salvatore Cavallaro (75 kg), Abbes Mouhiidine (92 kg) e Diego Lenzi (+92 kg). Di seguito il programma della competizione. Cerimonia d’apertura (domenica 30 aprile) Fasi preliminari e quarti di finale (da lunedì 1 a mercoledì 10) Giorno di riposo ...