Mondiali doppio misto curling 2023 | quarta vittoria per l’Italia | 6-3 alla Corea del Sud

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 aprile 2023)supera 6-3 ladel Sud e ottiene lain questo suo cammino ai Campionatidi. Importante successo per il duo formato da Stefania Constantini e Sebastiano Arman, che risale in quinta posizione in classifica. Resta, quindi, ancoraportata un accessofase di playoff, ma non si può più sbagliare, a partire dsfida in programma in mattinata contro l’Estonia che finora ha vinto sei delle sette partite disputate. TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE IL CALENDARIO DEL: DATE, ORARI E TV CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO: LA FORMULA E COME FUNZIONA LA PARTITA – Contesa indirizzata sin dalle fasi ...