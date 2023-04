Mondiali di Curling Mistro | l’Estonia frena l’Italia | addio ai playoff

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Con la sconfitta controsvaniscono i sogni diperai2022 di doppio misto didi scena a Gangneung, in Corea del Sud. Quando ancora manca una giornata di gare al termine della fase di round robin, Estonia, Canada e Scozia – che occupano le prime tre posizioni in classifica nel girone A – hanno già centrato la matematica qualificazione alla seconda fase e non restano dunque più chance per tutte le altre squadre inseguitrici. Fatale il k.o. subito da Stefania Constantini (Fiamme Oro) e Sebastiano Arman (Fiamme Oro) proprio contro la Nazionale estone dopo che il tandem tricolore aveva aperto positivamente la quinta giornata sul ghiaccio del GangneungCentre superando la Corea del Sud per 6-3. Contro, dopo un ...