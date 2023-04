Mondiali curling misto 2023 | Italia sconfitta 7-6 dall’Estonia ed eliminata dal torneo

(Di mercoledì 26 aprile 2023) L’perde al fotofinish contro l’Estonia e dice addio ad ogni possibilità di qualificazione al turno successivo deidi. A Gangneung il duo Constantini-Arman è stato sconfitto con il punteggio di 7-6 grazie alla bocciata decisiva dei baltici arrivata nell’ottavo e decisivo end che ha consegnato alla squadra estone i due punti per la vittoria. Ai nostri resta ancora da affrontare un’ultima sfida contro la Danimarca, ma ormai l’eliminazione è matematica. Sicuramente un Mondiale negativo rispetto alle aspettative per il duo azzurro, che evidentemente ha ancora bisogno di tempo per trovare la giusta alchimia. IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E TV CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE REGOLAMENTO: LA FORMULA, COME ...

