Mon Crime – La colpevole sono io | incontro con François Ozon

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 26 aprile 2023)è il regista delle donne. Pochi come luiriusciti nell’intento di rappresentare la femminilità nelle sue diverse sfaccettature esaltandone, al tempo stesso, la leggerezza e la profondità. Le sue protagoniste, infatti, riescono ad essere naturalmente seduttive ma anche forti e autonome. Non stupisce, dunque che, con la sua ultima commedia poliziesca Mon– Laio, in sala dal 25 aprile, il regista ponga al centro della narrazione due nuovi archetipi. Si tratta di Madeleine Verdier e Pauline Mauléon, ragazze degli anni trenta che, con una buona dose di difficoltà, cercano di guadagnarsi il diritto a desiderare una vita migliore. Una missione certo non facile all’interno di una società fortemente misogina e maschilista. Così, partendo dalla pièce ...