Mogano – Formello

(Di mercoledì 26 aprile 2023)Via del Praticello Alto, 5 – 00060– Roma Tel. 327/2312156 Sito Internet: www.restaurant.it Tipologia: creativa Prezzi: Menu degustazione 80€ + 25€ abbinamento birre Chiusura: Domenica sera, Martedì, Mercoledì OFFERTA Nato come costola del pluripremiato birrificio Ritual Lab, il locale fondato da Matteo Faenza, chef e fratello dei titolari del birrificio, si prefigge di elevare la birra artigianale ad una tavola di alto livello. Il menù propone un percorso sensoriale ricco di sperimentazione, in cui l’utilizzo delle materie prime del territorio si intrecciano alle fermentazioni e all’utilizzo dei sottoprodotti brassicoli. Il risultato è affascinante e di sicuro impatto, con piatti pienamente riusciti ed altri in cui si avverte la sperimentazione ancora in essere. Una serie di gustosi snack di benvenuto aprono ...