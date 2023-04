Misterioso omicidio a Milano

Leggi su agi

(Di mercoledì 26 aprile 2023) AGI - È un mistero l'uccisione adi un uomo di 69 anni, accoltellato nella sua abitazione di via dei Panigarola 8, nel quartiere di Corvetto, poco dopo le 23. La convivente dell'uomo, una brasiliana di 48 anni, ha raccontato alla polizia che a uccidere Piero Luigi Landriani, sarebbero stati due nordafricani. La donna, tuttavia, non avrebbe assistito alla scena perché Ladriani e i due presunti killer si sarebbero chiusi in una stanza. Solo dopo che se ne erano andati la donna aperto la porta e ha scoperto il cadavere allertando immediatamente il 112. La sua versione è ora al vaglio degli investigatori della Omicidi della Squadra mobile.