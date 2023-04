Miretti | Juve | «Dobbiamo rimanere concentrati e compatti»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Le parole di Fabio, centrocampista della, prima del calcio d’inizio della semifinale di Coppa Italia Fabioha parlato ai microfoni di Mediaset prima del calcio d’inizio di Inter-di Coppa Italia. ANCORA TITOLARE – «È una prova di fiducia che mi dà il mister, cerco di ripagarla ogni volta che ne ho l’opportunità in campo. Sono contento, mi godo la partita». INTERNON E’ MAI COME LE ALTRE – «sul campo, fare la nostra partita esereni per arrivare in finale». SEGRETO PER ARRIVARE IN FINALE – «, quel gruppo che siamo che è la nostra forza. Di conseguenza continuare su quella strada lì». LEGGI ALTRE NOTIZIE ...