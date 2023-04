Milwaukee Bucks-Miami Heat stanotte in tv | canale | orario e diretta streaming gara-5 playoff NBA 2022 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Le indicazioni per seguire in TV latra-5 della serieNBA. La prima forza della Eastern Conference non si sarebbe probabilmente mai immaginata di trovarsi sotto 1-3 nel round d’esordio e con la possibilità di una clamorosa eliminazione. In-4 è finalmente tornato sul parquet Giannis Antetokounmpo, ma un Jimmy Butler d’annata gli ha rovinato la festa, portando iad avere il match point per approdare alle semifinali. Il primo lo si gioca a, dove il pubblico di casa proverà a spingere la squadra verso il 2-3 e il ritorno della serie a. La palla a due è prevista nella ...