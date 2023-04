Milano | uomo di 69 anni ucciso in casa con diverse coltellate

Secondo le prime informazioni raccolte dall'Ansa, l'ucciso in casa asarebbe stato colpito numerose volte con un'arma da taglio, prevalentemente al torace. I fendenti non gli avrebbero ...Undi 69 anni è stato ucciso in casa con numerose coltellate. È accaduto nel quartiere Corvetto di. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa. Pare che la vittima avesse dei ...Inizia così il drammatico racconto della turista 20enne aggredita all'Esquilino da undi 38 anni dopo aver sbagliato portone. La vittima cercava un amico appena arrivato da. Invece ha ...

Milano, uomo di 69 anni ucciso a coltellate in casa TGCOM

Nato a Bolzano, fotografo amatoriale, segue il cantante dal 1984: scatti in mostra alla galleria Antonio Colombo. «Lui detesta farsi immortalare e agisco in clandestinità. Ho nascosto la macchina anch ...Un uomo di 69 anni è stato ucciso a coltellate, martedì notte, in casa, a Milano. Ne hanno dato notizia il 118 e la polizia. (ANSA) ...