Milano | smantellato traffico di droga in carcere a Opera | 30 tra arresti e fermi Coinvolti anche i parenti dei detenuti

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Associazione per delinquere finalizzata alinternazionale, di stupefacenti, riciclaggio, estorsione, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco. Sono le accuse a carico di 30 persone arrestate o fermate oggi – mercoledì, 26 aprile – nell’ambito di un’inchiesta della Dda die coordinata dai pm Gianluca Prisco e Francesco De Tommasi. L’indagine svelerebbe vere e proprie piazze di spaccio all’interno delmilanese di, con il coinvolgimento di familiari deii quali, oltre a gestire l’ingresso die di telefoni cellulari all’interno del penitenziario, avrebbero garantito il collegamento con esponenti di spicco di gruppi di narcotrafficanti attivi, in particolare, in sette quartieri periferici di: ...