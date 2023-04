Milano | 54enne ucciso a coltellate in casa nel quartiere Corvetto | indagini in corso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Un uomo di 54 anni è statola notte scorsa in via dei Panigarola 8, nella periferia Sud-Est di. A dare la notizia il 118 e la polizia: la vittima, Piero Luigi Andriani, originario di San Donato Milanese, è stato aggredito in un appartamento di uno stabile di edilizia popolare nel. Secondo le prime informazioni trapelate, nel passato dell’uomo ci sarebbe un precedente per armi. Inutile ogni tentativo di rianimazione effettuato dai medici intervenuti: ilè deceduto sul posto, senza essere trasportato in ospedale. Sulla vicenda indagano gli agenti della Squadra Mobile di, che stanno tentando di comprendere dinamiche e responsabilità. Al momento le forze dell’ordine stanno ascoltando diverse persone in Questura: ...