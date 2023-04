Milan | Leão risponde a Cassano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Antoniocontinua a far discutere sui social per via dei suoi giudizi perentori. L’ex die Inter aveva dichiarato che il...

Vengono i brividi a pensare che in una settimana, a partire da sabato, la Roma dovrà incrociare in sequenzae Inter all'Olimpico e il Monza fuori casa . Con Mourinho che ha ribadito a fine gara ...Non è da escludere che la decisione slitti a giugno: se non prolungherà verrà a ceduto , ilvuole evitare un Donnarumma bis o un Calhanoglu bis. RINNOVO LEAO: L'OFFERTA DEL, LA MULTA, LA ...Quest'ultimo ha infatti commentato: 'Nella prima mezz'ora meritava di vincere il Lecce', dichiarazione riportata dal profilo Twitter diZone . E qui interviene a gamba tesa il lusitano, che ha ...