Milan | Leao a Criscitello | «Il problema non è cosa dice | ma chi glielo lascia dire»

...in un consiglio rivolto in modo oggettivamente un po' troppo 'colorito' ai difensori che si trovano costretti a fare i conti con gli spunti in velocità dell'attaccante del, Rafael. In ...Michele Criscitiello finisce nella bufera. Il direttore di Sportitalia ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni sull'attaccante del, Rafael, che quando parte palla al piede risulta difficile da fermare per chiunque. Proprio in merito a questa caratteristica del portoghese, il giornalista ha suggerito ironicamente di ...Commenta per primo Ile Rafael, il rinnovo è una telenovela che non vede ancora la fine nonostante la reciproca volontà di prolungare il contratto e proseguire insieme il cammino. Pesano le ' cose da sistemar e'...

Il futuro di Rafael Leao sta assumendo i tratti di una vera e propria telenovela, con il potenziale rinnovo dell'attaccante portoghese col Milan rallentato dal contenzioso tra Sporting CP e Lille sull ...Il Milan e Rafael Leao, il rinnovo è una telenovela che non vede ancora la fine nonostante la reciproca volontà di prolungare il contratto e proseguire insieme il cammino. Pesano le 'cose da sistemare ...