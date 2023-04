Milan | Giroud titolare contro la Roma? Le sue condizioni

... Haaland e neanche Julian Alvarez di riserva, anzi se perdeè in pratica senza centravanti. ... Ma ora ilè a un bivio, perché lo sa che i miracoli non si ripetono in serie. Se non ...Ilha bisogno di Oliviere Oliviersi prepara a tornare, in tempo per lo scontro diretto con la Roma di sabato all'Olimpico, scrive Marco Fallisi su La Gazzetta dello Sport . Nel ...... ilquest'estate farà il grande investimento in attacco, cercherà sul mercato un nuovo numero 9, che possa inizialmente crescere alle spalle diper poi ereditarne la maglia da titolare. '...

Infortunio Giroud - Come sta Giroud L'attaccante del Milan, come confermato dalle ultime indiscrezioni, continua a ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...