(Di mercoledì 26 aprile 2023) L'attaccante delha saltato l'ultima partitasta Olivier? L’attaccante delha saltato l’ultima partita contro il Lecce per un fastidio al tendine d’achille che si è riacutizzato nel match Champions contro il Napoli. Problema che pare il calciatore francese ha già smaltito:sta bene e le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Per la gara contro la Roma non ci saranno particolari problemi: il francese è prossimo al totale recupero dopo gli ultimi problemi fisici e sarà regolarmente a disposizione per il match contro la squadra di Mourinho. Giocherà titolare contro la Roma? Questo sarà l’unico dubbio che accompagnerà i fantallenatori nella marcia di avvicinamento alla sfida. Il ballottaggio con Origi è vivo ed è reale, ma la sensazione è che ...

Politano, distorsione di primo grado alla caviglia col, ha continuato a lavorare anche nella domenica di Juve - Napoli.per il Cholito, solo dopo i prossimi allenamenti si avrà un quadro ...ilun anno fa. Era ora, è un segnale per tutti. Churchill diceva "Cambiare non equivale a migliorare ma per migliorare bisogna cambiare". Ecco il coraggio che ha avuto De Laurentiis e che ...... in cui predomina il rosso, con il nero relegato a due grandi striscie tratteggiate , cosìun ... Vi piacerebbe se la maglia delnella prossima stagione fosse davvero così LA MAGLIA DEL...

Milan, come sta Giroud Gli aggiornamenti sulle sue condizioni Fantacalcio ®

Il Valencia sta vivendo una stagione disastrosa in Liga. Il terz'ultimo posto è una posizione che nessuno si sarebbe mai immaginato ad inizio campionato. Nonostante, i diversi cambi in panchina, i ris ...Non solo Inter e Milan su Mateo Retegui. Ad osservare con attenzione gli sviluppi sul futuro dell'attaccante italo-argentino, riportano i media sudamericani, ci ...