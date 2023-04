Milan | allenamento verso la Roma | presenti anche Maldini e Massara

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ilsi prepara per la partita contro la. Rossoneri in campo dopo due giorni di riposo: il report e le immagini di 'ac.com'

, problema attacco: le condizioni di GiroudFatte le dovute verifiche, prima dell'mattutino, secondo quanto filtra da Milano, Olivier Giroud ha solamente una forte contusione al ......la missione verso il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa vinta a gennaio contro il. ... All'appello, però, mancherà Vlahovic: "Durante l'ha subito una distorsione alla caviglia,...Nelche ha segnato 51 gol in campionato , secondo miglior attacco della Serie A dietro al ... Magari non già dall'di oggi a Milanello, ma fra tre giorni a Roma sì. Leggi i commenti ...

Come riportato dal report di allenamento sul sito del Milan, questa mattina alla ripresa degli allenamenti della squadra agli ordini di Stefano Pioli, erano presenti, come spesso accade, anche ...Dopo due giorni di riposo, il Milan si è ritrovato per colazione nel Centro Sportivo di Milanello per un allenamento mattutino alla presenza del Direttore ...