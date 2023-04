Migranti | sbarchi a raffica a Lampedusa | sull’isola altri 2 cadaveri

( LO SPECIALE - LE DICHIARAZIONI DI PIANTEDOSI ) GliIntanto, è stata una notte dia Lampedusa, dove in poche ore, a partire dalla mezzanotte, sono giunti 402con otto ...In totale, a partire dalla mezzanotte, sono giunti sull'isola 402con 8 differenti approdi che portano a 20 il numero disolo ieri, per un totale di oltre 740 persone. Sugli ultimi ...Nuova notte disulle coste lampedusane dove, in poche ore e a partire dalla mezzanotte, sono giunti 402con 8 differenti approdi. Sugli ultimi barchini intercettati viaggiavano gruppi di persone da ...

Ieri, 25 aprile, il ministro Piantedosi ha visitato l’hotspot per accoglienza migranti a Lampedusa. Un’isola che “meriterebbe il Nobel per la Pace”, ha detto il ministro, che ha parlato di un piano in ...I corpi senza vita di due donne sono stati recuperati la notte scorsa da una motovedetta della Guardia Costiera al largo di Lampedusa. I militari hanno ...