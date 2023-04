(Di mercoledì 26 aprile 2023) (Adnkronos) – La Francia mobiliterà “a partire dsettimana prossima 150di polizia e gendarmi in più nelle Alpi Marittime a fronte di un’accresciuta pressione migratoriacon”. Ad annunciarlo è stata laElisabeth Borne. Continuano, intanto, gli sbarchi a Lampedusa. Dopo i 115 di stamattina, sulla più grande delle Pelagie sono giunti in 125. Nella notte erano arrivati 402con 8 differenti approdi. Al porto di Crotone sono sbarcati 161, individuati tre presunti scafisti. E’ previsto nella tarda serata di oggi, invece, l’arrivo a Napoli della Geo Barents. Le operazioni di sbarco, però, saranno avviate domani mattina a partire dalle 8. A bordo della nave di Medici ...

La Francia blinda i confini con l'Italia e aggiunge 1 50 guardie di frontiera per fermare il flusso diverso le sue città. Ad annunciarlo è stato ilfrancese Elisabeth Borne , che ha spiegato come dalla prossima settimana ci sarà l'incremento di personale alla luce dell'aumento dei ...Altri 150 agenti francesi al confine con l'Italia. È la mossa della Francia per gestire l'emergenza. Lafrancese, Elisabeth Borne, ha annunciato che i 150 agenti supplementari saranno schierati a partire dalla settimana prossima. Esprimendosi al termine del consiglio dei ministri ......francese Elisabeth Borne. Continuano, intanto, gli sbarchi a Lampedusa. Dopo i 115 di stamattina, sulla più grande delle Pelagie sono giunti in 125. Nella notte erano arrivati 402...

Migranti, premier francese: "150 agenti in più alla frontiera con l'Italia" Adnkronos

La premier francese, Elisabeth Borne, annuncia 150 agenti supplementari schierati al confine con l’Italia «la settimana prossima». Esprimendosi al termine del consiglio dei ministri all’Eliseo, la ...Giro di vite della Francia contro i migranti. Per fermare gli ingressi dall’Italia la premier Elisabeth Borne ha annunciato 150 agenti supplementari al confine che entreranno in azione dalla prossima ...