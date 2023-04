Migranti | operazione ' Landayà' contro traffico esseri umani | fermate 25 persone

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Catania, 26 apr. (Adnkronos) - La Polizia di Stato di Catania, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia etnea, ha dato esecuzione a decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 25, gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Per lo più guineani ed ivoriani, componenti del sodalizio di matrice straniera specializzato nell'offrire ai connazionali pacchetti completi di viaggio, sono stati rintracciati in diverse località del territorio nazionale. L'indagine, condotta dalla Squadra Mobile di Catania, era partita dalle dichiarazioni di una minorenne che, prelevata dalla comunità, è stata immessa su un autobus diretto al nord dove ad attenderla vi erano alcuni dei suoi aguzzini. “Abbiamo disarticolato diverse cellule di favoreggiatori dell'immigrazione clandestina diffuse su ...

