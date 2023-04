Migranti | la statistica che smaschera l' ideologia

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Davvero si può continuare a credere che saranno ia salvarci? Più che aiutarci a pagare le pensioni c’è il concreto rischio che saremo noi a pagare a molti stranieri il sussidio. Lo dicono i numeri. Mi capita spesso di partecipare a dibattiti televisivi in cui, con assoluta sicurezza, qualcuno certifica che gli stranieri rappresentino l’unica soluzione per far crescere il nostro Pil e pagare le pensioni degli italiani. L’ultima occasione è stata una puntata di Stasera Italia, il programma condotto su Rete 4 da Barbara Palombelli. Antonio Caprarica, giornalista passato direttamente dal Sessantotto a sua Maestà la regina Elisabetta, sostenuto dalla professoressa Veronica De Romanis, autrice di un indimenticabile libro dal titolo L’austerità fa crescere, è l’ultimo esempio. Secondo lui (e secondo De Romanis) se vogliamo salvarci dobbiamo sperare che nel nostro ...

Piaccia o non piaccia, anche la guerra ha una sua scienzae si possono fare sofisticati ...Meloni ha per la seconda volta detto di "avere la coscienza a posto" per la strage deia ...A rivelarlo è uno studio dell'istituto difederale su dati 2022. Secondo il dossier, 20,... Il dato è doppiamente significativo: spesso, infatti, si sottovaluta come idi prima ...IN GERMANIA - Quasi un quarto delle persone che vivono in Germania ha origini migratorie. È quello che rivela uno studio dell'istituto difederale elaborato su dati del 2022. ...

Il Governo dichiara lo stato di emergenza sui migranti AGI - Agenzia Italia

(ANSAmed) - TUNISI, 24 APR - Le autorità tunisine sono all'opera per risistemare un cimitero dedicato alla sepoltura di migranti stranieri annegati al largo delle coste di Sfax nel tentativo raggiunge ...Pnrr, migranti e termovalorizzatore al centro di “Radio anch’io”, in onda giovedì 20 aprile alle 6.30 su Rai Radio 1 e condotto da Giorgio Zanchini. Ma anche la politica, con i voti e le tensioni di q ...