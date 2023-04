Microsoft e Activision | il Regno Unito frena sull’acquisizione

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il timore del monopolio scuote la terra di Re Carlo: ilmette i bastoni tra le ruote aper l’accordo conAvremmo supposto tutti che l’assorbimento dida parte diavrebbe messo alla graticola solo Sony (nonostante le sue molte acquisizioni ed altrettante esclusive), ma a quanto pare l’Autorità della Concorrenza e dei Mercati (CMA in inglese, ndt) ha imposto un altolà dal. Tuttavia, non si tratta tanto della possibilità di vedere Call of Duty, World of Warcaft e Candy Crush vestire solo di verde, quanto di preoccupazioni sul settore del cloud. L’ente infatti vede una minaccia per la libera concorrenza “in questo mercato in grande crescita”. Naturalmente, la risposta del titano di giada ...