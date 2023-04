Microplastiche | le lacrime di sirena fanno piangere gli oceani

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Lerappresentano una minaccia sempre più grande per l’ecosistema marino. Tra queste, ledi, piccole perle di plastica che derivano dalle sfere utilizzate per produrre oggetti in plastica e dalla dispersione in mare di plastica usa e getta. La loro forma e colore li rendono particolarmente attraenti per gli animali marini, che li confondono con il cibo e ne ingeriscono grandi quantità. Ledipossono anche accumulare sostanze nocive e microrganismi patogeni sulla loro superficie, rappresentando una vera e propria bomba a orologeria per l’ecosistema marino. È importante affrontare il problema delleper proteggere la salute degli animali marini e dell’uomo stesso. Ledisono un ...