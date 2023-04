MiBACT | 9 dirigenti su 11 in ferie il 25 aprile Furia Sangiuliano | Il 15 agosto pranzo di lavoro da me

A prendere un pur legittimo giorno di riposo, si apprende, sarebbero stati novesu undici , circostanza non sfuggita al ministro, "operativo" anche ieri. "Gentili Direttori - esordisce ...... ex membro del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici del, ex componente del ... si rapporta con i responsabili delle biblioteche, i bibliotecari, i, gli organi di ...... senza interruzioni, tanto da essere riconosciuto a pieno titolo daltra i carnevali di ... del presidente Eugenio Iannelli del direttore artistico, Gerardo Bonifati, deiScolastici e ...

Salento, assolto dirigente del Comune: nessuna irregolarità nei lavori vicino al castello quotidianodipuglia.it

Un richiamo, e un invito. Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, "bacchetta" i direttori generali delle due sezioni tecniche e delle restanti ...