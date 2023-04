Mia di Ivano De Matteo e la gioventù da evitare La lettura di Ciccotti

Leggi su formiche

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Immagini di una bambina di pochi anni che si muove con grazia davanti ai primi cellulari mentre l’amorevole mamma la riprende. Chiude gli occhi, accenna a un passo di danza, con la vanità innocente dell’infanzia. Poi chiede: “Hai fatto? Fammi vedere”. Taglio. Ora Mia è una adolescente che si trucca con un forte rossetto rosso cupo. È mattino, davanti allo specchio dello stretto corridoio si sta filmando in un video TikTok, in un appartamento popolare, prima di andare a scuola. Siamo in un normale gruppo di un interno. Padre, madre e figlia. Scherza con suo padre, Sergio, “dai vieni!”, intende, nel filmato. Mia (Greta Gasbarri, perfetta la sua prova di esordio: tra gioia contenuta, riservatezza, crisi, diretta sapientemente) è magra, con la maglietta sopra l’ombelico, come da moda, truccata come tante ragazze della sua età, felice della sua vita di adolescente: la brava Grimaldi alla ...