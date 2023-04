... due vecchiche si tengono per mano ballando un valzer fra le rovine di una città fantasma, ... L'ultima volta che mial servizio, prima dell'ingresso in struttura, avevo la faccia piena ...... tra i quali è possibile annoverare: il concerto promosso in collaborazione con glidella ... Sempre in occasione della XII edizione della manifestazione verrannoi primi risultati del ...... tra i quali è possibile annoverare: il concerto promosso in collaborazione con glidella ... Sempre in occasione della XII edizione della manifestazione verrannoi primi risultati del ...

"Mi presentai ad Amici ma...". La confessione di Arisa ilGiornale.it

La cantante oggi è un'insegnate della scuola di Maria De Filippi, ma a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato di avere fatto anche lei i provini per partecipare ...