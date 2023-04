Meteo Primo maggio 2023 | festa rovinata | temporali | pioggia e temperature in picchiata

(Di mercoledì 26 aprile 2023), torna il sole con l’anticiclone, ma resisterà fino al ponte del? Dopo un 25 aprile caratterizzato dal transito di una perturbazione che ha colpito principalmente il Nordest e le regioni adriatiche centrali, da oggi la situazionerologica sull’Italia cambierà totalmente. Dall’Africa settentrionale l’anticiclone sub-tropicale avanza deciso sul nostro Paese. Lorenzo Tedici,rologo de iL.it avvisa che nei prossimi giorni, grazie alla presenza dell’anticiclone, l’atmosfera tornerà stabile su tutte le regioni, il sole sarà prevalente e il cielo sereno o poco nuvoloso. In questo contesto leproveranno ad aumentare un po’, ma nemmeno di molto, infatti i valori massimi si attesteranno attorno ai 19-22°C in media su gran parte ...

... infatti, si sta allontanando definitivamente e portandosi sui Balcani, secondo 3B. Smart ... Proprio sulle Isole Maggiori potremo avere unassaggio d'estate con picchi prossimi ai 28 - 30°C ...Proprio sulle Isole Maggiori potremo avere unassaggio d'estate con picchi prossimi ai 28 - 30°C non esclusi sulle zone interne. Punte di 25 - 26°C si potranno registrare anche in Pianura ...Maggio 'Tra domenica 30 aprile e lunedì 1º maggio cambierà però tutto - avverte Ferrara di 3bmeteo.com - una perturbazione in discesa dal Nord Europa darà vita a una bassa pressione ...

Previsioni meteo in Italia, tornano sole e caldo. Ma per il Primo Maggio qualcosa cambierà

