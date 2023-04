(Di mercoledì 26 aprile 2023)questa mattina idi interscambio di via Sane di. In realtà già da sabato scorso erano già diverse le auto in osta all'interno. Saranno 44 posti ...

Messina, aperti ufficialmente i parcheggi di viale Europa e via San Cosimo. Gratis per sei mesi Gazzetta del Sud

Aperti stamani i primi due parcheggi di interscambio: viale Europa Centro e San Cosimo. Quello di viale Europa Centro ha 74 posti auto, di cui due per disabili, più cinque postazioni per ricarica auto ...Lo ha stabilito l’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana, in linea con le disposizioni del ministero della Cultura.