Mes | torna a salire la pressione sull’Italia Fonti Ue | «Venerdì chiederemo una risposta chiara a Giorgetti»

(Di mercoledì 26 aprile 2023) L’Italia è l’ultimo Paese aderente al Meccanismo europeo di stabilità a non aver ratificato l’accordo di modifica del trattato. Prima il governo Meloni si è nascosto dietro l’attesa della decisione della Corte costituzionale federale tedesca, poi ha rilanciato la palla al Parlamento italiano: «Prima della ratifica, ampio dibattito in parlamento». Ma ora sembra arrivato il momento per l’esecutivo di dare unae definitiva sulle sue intenzioni. Secondo un funzionario europeo, a questo punto sulla questione «sarà posta una domanda al ministro italiano dell’Economia». Leggasi Giancarlo. Quando? Dopodomani,28 aprile, in occasione della riunione dell’Eurogruppo. I ministri delle Finanze dell’Eurozona sono attesi a Stoccolma per un incontro informale. «Ora più che mai è cruciale assicurare ...

