Mercedes Classe E | svelata la sesta generazione E’ più sportiva e high-tech – FOTO

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Lunga vita allaE, la cuiè stata sviluppata ancora su una piattaforma convenzionale alimentata da motori a combustione, seppur elettrificati (quasi 3 Cv di potenza in più e 205 Nm di maggior spinta per i mild hybrid grazie alla nuova batteria). Molto probabilmente il modello – in commercio da 30 anni per un totale di oltre 16 milioni di esemplari commercializzati considerando anche l’antenata, venduta a partire dal 1946 – avrà un ciclo di vita piuttosto lungo, ben oltre la fine del decennio. Le motorizzazioni europee sono tutte ibride da due litri (mild anche per il diesel) o plug-in, con una possibile percorrenza a zero emissioni fino ai 115 km della E 300e a trazione posteriore con il propulsore termico da 204 Cv e l’unità elettrica da 129 per un totale di 313 di potenza e ...

E , l'alfiere per eccellenza della Stella a tre punte si rinnova. L'archetipo di grande berlina , sinonimo di lusso e comfort per qualsiasi viaggio, arriva sul mercato con la nuova ...Dal design esterno alle tecnologie degli interni, passando per l'aspetto della connettività fino alla gamma motoristica: andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le novità di- BenzE. ...Avevo infatti due: una vecchiaA (da 14 anni) e una GLK (da circa 7 anni); la piccola aveva percorso solo 70.000 km e la grande 140.000. Purtroppo i pochi minuti in cui si fa un test ...

Mercedes Classe E: tutta nuova, più elegante e tecnologica AlVolante

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Inutile cercare di minimizzare, dicendo che è un lancio come un altro: l a presentazione della nuova Mercedes Classe E è sempre un momento molto delicato per la Casa di Stoccarda, generazione dopo gen ...