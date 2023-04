Meloni | “Sostegno a Kiev anche per la ricostruzione”

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 aprile 2023) . Zelensky: “Grazie Italia” – Oggi a Roma la Conferenza bilaterale sulladell’Ucraina – Giorgiaoggi a Roma nel corso della Conferenza bilaterale sulladell’Ucraina ha ribadito l’impegno dell’Italia adie la volontà di ricostruire il Paese dilaniato da oltre un anno di guerra. Parole accolte con gratitudine dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky che, in collegamento web, ha ringraziato l’Italia per il suo impegno. “So che i rappresentanti di tante imprese italiane mi ascoltano e vorrei parlare loro non soltanto come rappresentanti del business, ma come genitori di figli e di figlie”. Zelensky ha aggiunto: “Siamo insieme nel desiderio della libertà della sicurezza del benessere per i nostri genitori, per i nostri figli, per le nostre città e per i ...