Meloni pensa alla ricostruzione dell' Ucraina | ma cercando di sparigliare in Europa

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Offrirà visibilità provando a guadagnarla. Traccerà scenari in cui spera di poter entrare. Garantirà centralità, in, nell’ambizione di poterla lei stessa occupare. E’ insomma un po’ un gioco... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti