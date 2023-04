Meloni | L' integrità dell' Ucraina non è in discussione

(Di mercoledì 26 aprile 2023) "Il futuroè un futuro di pace e libertà non ci sono altre soluzioni possibili, non ci sono altre opzioni". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, intervenendo alla ...

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, intervenendo alla Conferenza bilaterale ... purché si parta dal presupposto che l'della nazione non è in discussione e che un'invasione ...A margine dei lavori, a cui ha preso parte in collegamento anche Volodymyr Zelensky,ha ...cesserà le ostilità e gli attacchi agli obiettivi civili" e partendo dal "presupposto che l'...... credo che tutti debbano fare la loro parte " ha detto ancora- . Vogliamo svolgere un ruolo ... lavoriamo perchè si esca da questo conflitto purchè si parta dal presupposto che l'di ...