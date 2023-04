Meloni incontra il premier ucraino Shmyhal | le dichiarazioni alla stampa

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 26 aprile 2023) LaGiorgiapartecipa questa mattinaConferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, organizzata da Roma e Kyiv nella cornice del Palazzo dei Congressi all'Eur. Come abbiamo scritto qui, non è esattamente quello chesognava mesi fa, ma nelle discussioni di oggi c'è l'intenzione, da parte del governo italiano, di distanziarsi dalle posizioni di Francia e Germania, stabilendo un canale di comunicazione privilegiato con Kyiv. Al termine di un bilaterale con il primo ministroDenysterrà un puntocon i giornalisti. Dopo di che, i due parteciperannosessione plenaria della Conferenza.