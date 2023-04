Meloni in Gb Con Sunak facile intesa su Kiev | migranti | scambi

(Di mercoledì 26 aprile 2023) La prima volta che si sono incontrati, il 7 novembre, in un bilaterale a margine della Cop27 in Egitto, Giorgiaera presidente del Consiglio da 16 giorni e Rishiprimo ministro del Regno ...

... ha visto l'intervento di Giorgiache ha esortato tutti a investire sul futuro e la crescita della nazione martoriata dalla guerra. "Le crisi - ha poi osservato - portanoloro anche delle ...Ce' il rischio della merkelizzazione diun Pd che si sposta su posizioni piu' radicali, credo il paese abbia bisogno di qualcosa di diverso rispetto a un derby tra una destra che fatica a ......da palazzo Chigi - della "importanza che il governo italiano attribuisce alle relazioniil ... Italia e Gran Bretagna sono stati tra i più forti sostenitori della resistenza di Kiev e Giorgia,...

Oggi, a 14 mesi dall'inizio dell'aggressione russa, nel Palazzo dei Congressi all’Eur, una imponente conferenza bilaterale per la “Ricostruzione in Ucraina”, con oltre 600 imprenditori italiani, 150 i ...I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Landini, Sbarra e Bombardieri, criticano nel merito e nel metodo la scelta di portare in Consiglio dei ministri il decreto sul lavoro e sul Reddito di cittad ...