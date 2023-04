Meloni in Gb Con Sunak facile intesa su Kiev | migranti | scambi

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 26 aprile 2023) caption id="attachment 341668" align="alignleft" width="150" Giorgia/captionDomani, oltre cinque mesi dopo, il presidente del Consiglio Giorgiae Rishiprimo ministro del Regno Unito torneranno a incontrarsi per trasformare quell'nel terreno comune che porterà alla firma di un imminente accordo che non sarà solo un rafforzamento delle relazioni commerciali tra i due Paesi ma anche una collaborazione in molti settori, tra cui transizione ecologica, tecnologie avanzate, innovazione, difesa.Unaa cui si lavora da tempo, rallentata prima dalla pandemia e poi dalla guerra, che ha avuto una accelerazione negli ultimi mesi proprio per volere dei due capi del governo.La prima volta che si sono incontrati, il 7 novembre, in un bilaterale a margine della Cop27 in Egitto, Giorgia ...